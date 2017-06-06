Выставка "ЭКОТЕХ" пройдет 12-14 декабря в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился провести в Москве 12-14 декабря 2017 года Вторую Международную выставку-форум "ЭКОТЕХ".

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, председателем организационного комитета выставки назначен министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Его ведомству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению "ЭКОТЕХ".

Первый подобный форум прошел в Москве в апреле 2016 года. Планируется, что в нынешнем году площадь экспозиции, в которой будут представлены лучшие экологические технологии, составит 16 тыс. кв. м.