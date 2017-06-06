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Выставка "ЭКОТЕХ" пройдет 12-14 декабря в Москве

Общество
6 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Председателем оргкомитета выставки назначен министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился провести в Москве 12-14 декабря 2017 года Вторую Международную выставку-форум "ЭКОТЕХ".

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, председателем организационного комитета выставки назначен министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Его ведомству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению "ЭКОТЕХ".

Первый подобный форум прошел в Москве в апреле 2016 года. Планируется, что в нынешнем году площадь экспозиции, в которой будут представлены лучшие экологические технологии, составит 16 тыс. кв. м.

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