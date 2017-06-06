Кабмин РФ одобрил соглашение с Абхазией об обеспечении проживающих там россиян лекарствами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Абхазией об обеспечении ряда категорий проживающих в этой стране россиян лекарствами и медицинскими изделиями. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздраву РФ поручено подписать от имени России это соглашение.

В перечень категорий граждан, которым будет оказана соответствующая помощь, вошли инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и ряд других. Стороны договариваются вести и актуализировать реестр тех россиян, которые имеют право на обеспечение лекарствами в соответствии с соглашением.