Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин РФ одобрил соглашение с Абхазией об обеспечении проживающих там россиян лекарствами

Общество
6 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В соответствии с документом, помощь будет оказана инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, детям-инвалидам и так далее

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Абхазией об обеспечении ряда категорий проживающих в этой стране россиян лекарствами и медицинскими изделиями. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздраву РФ поручено подписать от имени России это соглашение.

В перечень категорий граждан, которым будет оказана соответствующая помощь, вошли инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и ряд других. Стороны договариваются вести и актуализировать реестр тех россиян, которые имеют право на обеспечение лекарствами в соответствии с соглашением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
Темы дня
Загрузка...
Реклама