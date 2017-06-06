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Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год

Общество
6 июня, 12:49 дата обновления: 6 июня, 12:59 UTC+3

Средства, поступающие ежемесячно, не будут накапливаться, если их не использовать, пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сумма выплат по программе адресной продовольственной помощи может составить около 10 тысяч рублей на одного человека в год. Начисление будет проходить каждый месяц, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Предварительные расчеты - примерно около 10 тысяч рублей в год на человека. Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма", - сказал он.

Ранее Мантуров сообщал, что программа будет запущена во второй половине 2018 г. и начнет работать в полную силу в 2019 г. Объем выделенных на реализацию программы средств может составить 200-300 млрд рублей.

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