Аварийное жилье не попадет в программу реновации Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилищного фонда Москвы. Об этом говорится в редакции законопроекта о реновации столичного жилого фонда, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении.

Как указывается в документе, "положения закона, регулирующие отношения, возникающие в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, не применяются к отношениям, возникающим в результате признания в установленном правительством РФ порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Ранее профильный думский комитет по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве.

"Мы понимаем, что есть не только вопросы реновации, но и вопросы аварийного жилья, - заявил глава комитета Евгений Москвичев. - Мы долго работали по этому вопросу и сказали: "Нет, по "аварийке" есть другой закон, по которому надо жить".