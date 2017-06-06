В Кремле считают преждевременным распространять проект реновации на всю РФ

Бывший тренер "Аякса" Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"Спорт 6 июня, 14:13
Погодные аномалии на Урале будут продолжаться из-за усиления парникового эффектаНовости Урала 6 июня, 14:08
Слушания в Госдуме по программе реновации. ВидеотрансляцияОбщество 6 июня, 14:04
Банк ВТБ продолжит сотрудничество с теннисным турниром "Кубок Кремля"Спорт 6 июня, 14:00
"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспортОбщество 6 июня, 14:00
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777Политика 6 июня, 13:56
РФ занимает 26-е место по показателю чтения книг среди школьников 14-15 летОбщество 6 июня, 13:53
Умер тележурналист Леонид ЗолотаревскийОбщество 6 июня, 13:50
Отношения России с Советом Европы. ДосьеБиографии и справки 6 июня, 13:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В Кремле считают преждевременной идею распространения проекта реновации жилья на всю Россию.
"Реновация - это вопрос, связанный с экономическими возможностями. Мы знаем, что у регионов разные возможности в плане экономики и финансов. Как минимум, надо дождаться первых результатов реализации программы в Москве, тогда можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы. Но еще раз повторяю, сейчас конкретных планов в отношении других регионов нет, все внимание сконцентрировано на Москве", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, что в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным она намерена предложить ему распространить программу реновации жилого фонда Москвы на всю Россию.