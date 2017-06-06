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В Кремле считают преждевременным распространять проект реновации на всю РФ

Общество
6 июня, 13:12 UTC+3

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться первых результатов программы в Москве

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Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В Кремле считают преждевременной идею распространения проекта реновации жилья на всю Россию.

"Реновация - это вопрос, связанный с экономическими возможностями. Мы знаем, что у регионов разные возможности в плане экономики и финансов. Как минимум, надо дождаться первых результатов реализации программы в Москве, тогда можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы. Но еще раз повторяю, сейчас конкретных планов в отношении других регионов нет, все внимание сконцентрировано на Москве", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, что в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным она намерена предложить ему распространить программу реновации жилого фонда Москвы на всю Россию.

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Снос хрущевок в Москве "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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Песков, Дмитрий Сергеевич Хованская, Галина Петровна Путин, Владимир Владимирович
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