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Медведев подписал Концепцию развития детского чтения в РФ

Общество
6 июня, 13:24 дата обновления: 6 июня, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Основная цель программы - повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Концепцию по развитию детского и юношеского чтения в России. Об этом он сообщил на встрече во время посещения книжного фестиваля на Красной площади с руководителями детских издательств и библиотек.

"Я буквально несколько дней назад подписал специальную Концепцию по развитию детского и юношеского чтения в нашей стране", - сказал премьер, отметив, что под нее должны быть подготовлены и другие документы. "Желательно, чтобы еще и денег побольше появилось, - продолжил премьер. - Но в целом это все равно шаг в правильном направлении".

Как отмечают в Минкомсвязи, "Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы и этапы ее реализации".

"Основная цель программы - повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества", - говорится в справке ведомства, опубликованной на сайте правительства РФ. Концепция будет основой для разработки соответствующей подпрограммы государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)".

Медведев напомнил, что в 2015 году в РФ было издано порядка 100 млн экземпляров книг для детей, в 2016 г. - около 80 млн, "но цифры все равно довольно солидные, самое главное - чтобы эти книжки доходили до школ, библиотек, просто до людей, которые их могут приобрести". Он предложил обсудить "денежную составляющую", без которой невозможна поддержка детской литературы.

Премьер-министр РФ остановился также на вопросе соотношения между традиционным книгоизданием и цифровыми книгами. "Кто-то считает, что это плохо, что мы в этом направлении идем, кто-то считает, что это неизбежно", - заметил глава кабмина, предложив своим собеседникам высказаться по этому поводу. Он отметил, что беседа проходит в неформальной атмосфере на открытом воздухе (в павильоне на Красной площади). "Хорошо, что мы это мероприятие не в воскресенье решили провести, сегодня уже чуть теплее", - сказал Медведев.

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