Васильева призвала привлекать в вузы иностранных студентов для изучения славистики

ЯЛТА, 6 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает, что необходимо активизировать работу по привлечению в российские вузы иностранных студентов, которые хотели бы заниматься славистикой.

"Важный момент: мы должны привлекать - потому что мы сбавили обороты, темпы, - иностранных студентов, которые в действительности серьезно будут заниматься славистикой. На сегодняшний день только 1% из всех иностранных студентов по линии Россотрудничества действительно хотят учиться на тех предметах, на тех специальностях по изучению языковых программ", - сказала министр в ходе третьего Ливадийского форума в Ялте.

По ее словам, набор таких студентов "осуществляется чаще всего административный". "Я считаю, что это нужно нам вместе с Россотрудничеством исполнять и усиливать, потому что это не просто распространение культуры, это еще и мягкая сила, без которой сегодня невозможно", - отметила Васильева.

Она также предложила "создавать специальности и специалистов в области лингвосопровождения приоритетных направлений международного сотрудничества". "На сегодня прежде всего стратегические интересы российского экспорта, потому что мы прекрасно понимаем, что во все времена лирика опиралась на экономику в том числе. И вот лингвистическое сопровождение таких моментов - оно необходимо", - сказала она.