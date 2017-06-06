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Концепцию непрерывного экологического образования предлагают разработать в России

Общество
6 июня, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Такое предложение Экспертный совет при правительстве РФ направил министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Систему непрерывного экологического образования, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским, необходимо создать в России, поручив разработку соответствующей концепции Минобрнауки. Такое предложение Экспертный совет при правительстве РФ направил министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Подготовить предложения о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды правительству ранее поручил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в конце декабря заседания Госсовета, которое было посвящено вопросам экологии.

"В реализацию концепции, по мнению экспертов, должны быть вовлечены все формы образования: урочная, внеурочная, программы социализации личности и так далее, а также возможности всех учебных предметов, в которых присутствует экологическая тематика. Эколого-ответственное мышление должно стать одной из базовых ценностей, которые формируются у учащихся, считают в рабочей группе по экологии Экспертного совета", - отметили в пресс-службе Открытого правительства.

Также Минобрнауки предлагается поручить разработку перечня базовых знаний и навыков в области охраны окружающей среды, которые затем должны быть включены в федеральные государственные образовательные стандарты. В госстандарты высшего образования эксперты рекомендуют включить обязательное освоение теории и практики устойчивого развития с использованием интерактивных средств, а также создание отдельных дисциплин, например, "Устойчивое развитие и экономика".

Члены рабочей группы по экологии предлагают дополнить План действий по реализации основ государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 года. Эксперты рекомендуют тиражировать концепцию "зеленой образовательной организации", которая уже существуют за рубежом. Такая концепция предполагает применение и тиражирование различных природоохранных решений, таких как раздельный сбор мусора, популяризация велотранспорта, здорового питания, повышение энергоэффективности, развитие "зеленого строительства".

"Концепция "зеленого университета", к примеру, реализуется ведущими мировыми университетами, в том числе Оксфордом, Гарвардом, Национальным университетом Сингапура, важным элементом которой является институализация в развитие образовательной организации на постоянной основе должности менеджера по устойчивому развитию", - пояснил руководитель рабочей группы по экологии Рашид Исмаилов. В мире активно применяется и концепция "зеленого детского сада", направленная на формирование "экологичной" системы ценностей у детей. По словам Исмаилова, "такая концепция апробирована в России и требует, безусловно, широкого тиражирования".

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