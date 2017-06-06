Умер тележурналист Леонид Золотаревский

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Советский и российский тележурналист, секретарь президиума Международной академии телевидения и радио, один из разработчиков программы "Время" Леонид Золотаревский скончался на 88-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Первого канала.

"Сегодня не стало одного из классиков отечественного телевидения - Леонида Золотаревского", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на сына Золотаревского.

Золотаревский был одним из разработчиков и первым ответственным выпускающим программы "Время", также вел ряд выпусков передачи "Эстафета новостей". Он являлся автором и ведущим первых международных телемостов "Москва - Варшава" и "Москва - Прага".

Золотаревский - автор более 110 документальных фильмов и свыше 100 публикаций в газетах и журналах.