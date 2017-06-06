РФ занимает 26-е место по показателю чтения книг среди школьников 14-15 лет

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия занимает только 26-е место среди наиболее читающих стран мира по показателю чтения книг среди школьников 14-15 лет.

Об этом заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями детских издательств и библиотек.

"Ребенок вступает в конкурентную среду в возрасте 14-15 лет с интернетом, с блокбастерами, с компьютерными играми, с социальными сетями сейчас особенно. И естественно книга от него убегает. И вот в этом возрасте Россия уже на 26-м месте. Это не так плохо, это не катастрофическая цифра, но все-таки падение интереса к чтению происходит достаточно резкое", - сказал Сеславинский.

По его словам, по показателю уровня интереса к книге и чтению среди детей дошкольного и младшего школьного возраста Россия занимает второе место.

Как отметил Сеславинский, в РФ замедлился темп падения тиражей книг. "446 млн экземпляров вышло книг в прошлом году в нашей стране, это на 3% меньше, чем в 2015 году. В 2014 году мы упали на 10%, в 2015 году упали по тиражам на 6%, а сейчас упали на 3%. То есть складывается ощущение, что какая-то стабилизация происходит", - сказал Сеславинский.

По его словам, сейчас доля электронных книг составляет 4%, а остальные 96% приходятся на печатные книги.

"Мы с вами понимаем, что электронная книга тем собственно и отличается, что там процент нелегального чрезвычайно высок. Поэтому я думаю, это скорее официальные цифры", - заметил на это Медведев.