Более 68 млн человек прошли подготовку по гражданской обороне

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НОГИНСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Более 68 млн россиян прошли подготовку по гражданской обороне, сообщил замглавы МЧС Павел Барышев.
"Подготовка населения в области ГО - одна из важнейших задач. За истекшие годы в систему подготовки были вовлечены более 68 млн человек, что позволило существенно повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения страны", - сказал он на Всероссийском совещании по гражданской обороне.
По словам Барышева, в настоящее время установлены новые формы подготовки для отдельных групп населения. Для работников органов гражданской обороны - это участие в семинарах и вебинарах. Для работающего населения - проведение вводного инструктажа по гражданской обороне.