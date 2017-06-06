Матвиенко считает нужным разобраться в причинах неэффективной работы Росгидромета

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ЯЛТА, 6 июня. /ТАСС/. Государству необходимо разобраться в причинах неэффективной работы Росгидромета. Об этом председатель Совета Федерации заявила журналистам, комментируя предложение главы МЧС РФ разработать экономический механизм ответственности за неточный и несвоевременный прогноз погоды.
"Надо понять, чего не хватает Росгидромету, почему они так часто ошибаются, почему работают неэффективно", - подчеркнула спикер. При этом сенатор выразила уверенность, что ошибки идут "не из злого умысла". "Может быть, надо им помочь кадрово, финансово", - предложила она.
В то же время парламентарий отметила, что введение каких-либо штрафов будет излишним. "У них (в Росгидромете) и так небольшие зарплаты, с чего платить штраф", - сказала она. Кроме того, спикер полагает, что нужно наладить систему взаимодействия МЧС и Росгидромета.
Накануне глава МЧС России Владимир Пучков предложил выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды. По его мнению, именно такой механизм ответственности должен работать в этой сфере.
29 мая на столичный регион обрушился шквал, в результате которого погибли 16 человек, более 200 пострадали. Синоптики накануне выпустили предупреждение об усилении ветра до 22 м/с, однако его порывы местами составили 27-28 м/с. В условиях города для того, чтобы упало дерево, достаточно 16-18 м/с. Большинство жертв шквала погибли именно от падения деревьев.
МЧС позже заявило, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения населения.