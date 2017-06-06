Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пучков: система гражданской обороны позволяет оперативно оказать помощь в зоне бедствия

Общество
6 июня, 15:27 UTC+3 НОГИНСК область/ 6, июня. /ТАСС

Глава МЧС России также отметил, что новые риски опасностей и угроз требуют нового подхода в сфере гражданской обороны и защиты населения от ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОГИНСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Система гражданской обороны позволяет в короткие сроки оказать помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Система органов управления, сил и резервов гражданской обороны позволяют в короткие сроки оказать помощь людям в зоне бедствия - развернуть и восстановить связь, медицину, инфраструктуру, развернуть городки жизнеобеспечения, чтобы каждый человек был окутан заботой всех профессионалов, спасателей, пожарных, медиков и работников социальных служб", - сказал Пучков журналистам. На Всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны министр сообщил, что в этом году в пострадавшем от паводка Ставропольском крае впервые были развернуты бесплатные системы связи и Wi-Fi.

Вместе с тем Пучков отметил, что новые риски опасностей и угроз требуют нового подхода в сфере гражданской обороны и защиты населения от ЧС. "Появляются новые опасности и угрозы, кардинально изменилась инфраструктура. Но наш приоритет - это интересы человека", - подтвердил министр.

На первый план, по его словам, выходят вопросы развития системы антикризисного управления, обеспечения устойчивой работы всех управленческих структур, связи, телекоммуникации в условиях новых рисков, повышения готовности сил ГО, внедрения нового формата работы субъектов РФ. Пучков отметил и необходимость развития международной кооперации. "В одиночку ни одна страна не сможет справиться с катаклизмами", - пояснил он. При этом министр отметил, что наработками МЧС пользуются развитые страны.

Его поддержал генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Владимир Кувшинов. "Необходимо межрегиональное и международное сотрудничество, так как катастрофы не признают границ", - сказал он. Кувшинов отметил, что мероприятия по дальнейшему расширению сотрудничества в области ГО внесут вклад в усилия мирового сообщества, направленные на сохранение жизней людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама