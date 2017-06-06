Пучков: система гражданской обороны позволяет оперативно оказать помощь в зоне бедствия

НОГИНСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Система гражданской обороны позволяет в короткие сроки оказать помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Система органов управления, сил и резервов гражданской обороны позволяют в короткие сроки оказать помощь людям в зоне бедствия - развернуть и восстановить связь, медицину, инфраструктуру, развернуть городки жизнеобеспечения, чтобы каждый человек был окутан заботой всех профессионалов, спасателей, пожарных, медиков и работников социальных служб", - сказал Пучков журналистам. На Всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны министр сообщил, что в этом году в пострадавшем от паводка Ставропольском крае впервые были развернуты бесплатные системы связи и Wi-Fi.

Вместе с тем Пучков отметил, что новые риски опасностей и угроз требуют нового подхода в сфере гражданской обороны и защиты населения от ЧС. "Появляются новые опасности и угрозы, кардинально изменилась инфраструктура. Но наш приоритет - это интересы человека", - подтвердил министр.

На первый план, по его словам, выходят вопросы развития системы антикризисного управления, обеспечения устойчивой работы всех управленческих структур, связи, телекоммуникации в условиях новых рисков, повышения готовности сил ГО, внедрения нового формата работы субъектов РФ. Пучков отметил и необходимость развития международной кооперации. "В одиночку ни одна страна не сможет справиться с катаклизмами", - пояснил он. При этом министр отметил, что наработками МЧС пользуются развитые страны.

Его поддержал генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Владимир Кувшинов. "Необходимо межрегиональное и международное сотрудничество, так как катастрофы не признают границ", - сказал он. Кувшинов отметил, что мероприятия по дальнейшему расширению сотрудничества в области ГО внесут вклад в усилия мирового сообщества, направленные на сохранение жизней людей.