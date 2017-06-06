Более 1 млн человек посетили за год сайт медиапроекта ТАСС о жизни Дальнего Востока

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более миллиона человек за год посетили сайт медиапроекта ТАСС DV.land, рассказывающего о жизни самого большого региона России - Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют данные Google Analytics.

Ровно год назад ТАСС запустил DV.land - информационно- деловой ресурс о развитии Дальнего Востока. Он объединил в единое информационное пространство все девять регионов Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономные области.

Востребованность портала подтверждает и аналитика. По данным Google Analytics, число уникальных посетителей портала за год превысило 1,1 млн человек - это люди разных возрастных групп и интересов: от молодежи до старшего поколения. Его читают не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Германии, США, Израиле, Болгарии, Эстонии, Канаде и ряде других стран. В числе самых популярных рубрик - "Новости", "Спецпроекты", "История" и "Территория".

Пользователям из центральной части России он помогает спланировать будущие путешествия, познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера, узнать об интересных фактах истории, оценить экономический потенциал региона, а также найти много другой информации.

Проблемы решаются

Для жителей Дальнего Востока ресурс стал важнейшим средством для общения друг с другом, инструментом, позволяющим "достучаться" до федеральных чиновников и рассказать о положении дел на местах.

"Самыми преданными пользователями канала DV.land в WhatsApp являются наши читатели в Магадане, Анадыре и Биробиджане. Они не только активно обсуждают новые публикации, рассказывают интересные истории, но и делятся проблемами, чаще социальными. Благодаря таким контактам редакция узнает много полезной информации для будущих материалов, а люди в регионах чувствуют себя услышанными", - рассказала руководитель редакции "Дальний Восток" Ирина Фоминцова.

Так, с помощью портала жители чукотского Билибино узнали о перспективах своего города от представителей компании "Росатом" - местные чиновники на их вопросы почему- то ответить не смогли, сообщила Ирина Фоминцова. "Благодаря серии публикаций на DV.land были обозначены проблемы, имевшиеся в системе здравоохранения Еврейской АО, которые затем стали решаться на самом высоком уровне. И таких примеров у нас очень много", - добавила она.

"За годы работы на информационном поле ТАСС дал жизнь многим успешным проектам, и DV.land - не исключение. Нам удалось показать Дальний Восток не просто как точку на карте, а как очень многогранный и интересный регион, показать читателям его особенности. Считаю, что задача, которая была поставлена при создании DV.land, - восполнить дефицит информации о жизни дальневосточных регионов в федеральном медиаполе - успешно выполняется. В этом большая заслуга редакции портала. Создание комплексных медиаресурсов о российских регионах - в их числе "Дальний Восток" и "Это Кавказ" - позитивно воспринято аудиторией, в ближайшие годы мы намерены продолжить активную работу в этом направлении", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.