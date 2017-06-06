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Володин: дополнения в законопроект по реновации могут быть предложены по итогам слушаний

Общество
6 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы напомнил, что в первом чтении концепция закона была поддержана, "но с большими оговорками"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дополнительные поправки в законопроект о реновации жилого фонда Москвы могут быть предложены после обсуждения проекта с жителями города. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к москвичам, присутствующим на парламентских слушаниях, в центре внимания которых - поправки ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы.

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Председатель нижней палаты подчеркнул, что задача правительства и депутатов состояла в том, чтобы "подготовить законопроект высокого качества, где были бы защищены права москвичей, решены все проблемы". По его словам, формат, предложенный в рамках слушаний, "необычный, потому что большинство присутствующих в зале - это жители города Москвы".

"Если мы выходим на понимание, что законопроект качественный, тогда мы будем рассматривать его во втором чтении до конца недели. У нас с вами есть еще возможность поправить то, что мы посчитаем необходимым, в ходе диалога, но это уже можно будет судить по итогам работы", - сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что в первом чтении концепция закона была поддержана, "но с большими оговорками", которые были высказаны председателями всех фракций. "Вот эти оговорки и предложения мы как раз и хотели бы обсудить с вами", - обратился Володин к москвичам, отметив, что парламентские слушания проводятся по инициативе всех фракций Госдумы.

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