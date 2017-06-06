Хованская призвала москвичей ставить на кадастровый учет землю, где стоят пятиэтажки

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская призвала жителей пятиэтажек, которые подпадут под программу реновации жилого фонда Москвы, ставить на кадастровый учет землю, где стоят их дома, чтобы их доля в общем имуществе была учтена в случае получения компенсации. Об этом она заявила на парламентских слушаниях, в центре внимания которых находятся поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы.

"Мы ввели не только так называемую равнозначность (предоставляемых квартир), но мы говорим о том, что человеку может быть выплачено предварительное и равноценное возмещение, в которое входит не только предусмотренная Жилищным кодексом рыночная стоимость. Но туда входит также доля в праве на общее имущество", - сказала Хованская, пояснив, что в первую очередь имеет в виду земельный участок.

"Ставьте на кадастровый учет или по крайней мере письменно заявляйте о своем желании встать на кадастровый учет", - посоветовала Хованская москвичам. Она напомнила, что Конституционный суд уже постановил, что для этого не нужно проводить общее собрание жителей.

"Смотрите статью 16 закона о введении в действие Жилищного кодекса. Достаточно обращения одного активного собственника, чтобы хотя бы запустить этот процесс", - добавила депутат.