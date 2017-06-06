Завершилось формирование шестого созыва Общественной палаты РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Формирование Общественной палаты (ОП) шестого созыва завершено, новый состав правомочен. Об этом заявил член ОП Александр Точенов на заседании рабочей группы, которая подводила итоги третьего, заключительного, этапа формирования палаты, предусматривающего голосование по кандидатам от некоммерческих организаций.

"Общественная палата сформирована и правомочна", - объявил Точенов после того, как рабочая группа утвердила результаты голосования.

Третий этап формирования ОП, предусматривающий отбор 43 кандидатов от некоммерческих организаций по 14 направлениям деятельности, завершился ночью 6 июня. Как пояснили в пресс-службе палаты, заявки подали более чем 400 кандидатов, "из подавших заявку, были утверждены 43 общественных деятеля, которые будут представлять интересы гражданского общества в ближайшие три года".

По словам Точенова, по итогам голосования больше всего голосов получил поэт Андрей Дементьев, который таким образом сохранил членство в Общественной палате. Также в новом составе ОП продолжат работать глава руководитель проекта по семейному устройству детей-сирот "Ванечка" Юлия Зимова, политологи Максим Григорьев и Вероника Крашенинникова, глава исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. В новый состав Общественной палаты вернулась Мария Каннабих, в настоящий момент являющаяся членом Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Формирование Общественной палаты

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти. В состав ОП входят 168 человек.

Полномочия нынешнего созыва палаты истекают этим летом. Согласно закону, принятому в конце прошлого года, ОП формируется следующим образом: 40 членов палаты утверждает президент РФ, 85 человек делегируют представители региональных общественных палат, еще 43 - представители общероссийских общественных объединений и иных НКО - определяются по итогам голосования членов ОП, утвержденных президентом РФ, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава. По этой "квоте" в состав палаты войдут по три представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по 13 направлениям общественной деятельности, набравших большинство голосов, а также четыре представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по одному направлению общественной деятельности, набравших большинство голосов.

Формирование нового состава ОП началось 20 марта, когда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части палаты из 40 человек. В ее обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.

23 марта завершился второй этап формирования Общественной палаты России, в ее состав были делегированы представители региональных общественных палат.

В ближайшее время состоится первое заседание Общественной палаты России, на котором будет избран секретарь ОП РФ, а также будут определены комиссии.