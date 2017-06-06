Российская робототехника позволит заменить спасателей при работе в опасных условиях

НОГИНСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Российские производители создали роботехнику, которая позволит заменить спасателей в условиях, опасных для жизни и здоровья. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе международного салона "Комплексная безопасность", который начал работать в Ногинском спасательном центре в Подмосковье.

"Развитие робототехники беспрецедентное. Это комплексы, которые используя искусственный интеллект, начали выполнять сложные задачи там, где есть риск для жизни и здоровья спасателей - в шахтах, горных выработках и задымленных высотных зданиях", - сказал он журналистам.

По словам министра, робототехника все больше готова заменять людей в опасных средах. "Отечественные разработки внушают нам уверенность, что это уже будет завтра", - сказал Пучков.

На международном салоне также представлены мощные разработки российских специалистов IT-индустрии, которые сформировали современную модель мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз. "Еще один блок новых технологий - это разработки российских производителей пожарно-спасательных автомобилей, которые имеют уникальное оборудование", - рассказал глава МЧС.

Кроме того, добавил он, отечественные производители создали средства экипировки для газодымозащитной службы, а также комплексы для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

В первый день работы Десятого международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2017" состоялись демонстрационные учения по проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек, свыше 200 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты, беспилотные летательные аппараты, специализированные робототехнические комплексы. Выставка продлится до 9 июня.