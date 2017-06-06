В поселке под Тверью, где произошло массовое убийство, объявлен траур

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Редкинского городского поселения объявила траурным днем 7 июня в поселке городского типа Редкино Тверской области, вблизи которого в минувшее воскресенье произошло убийство девяти человек.

"7 июня в поселке городского типа Редкино объявлен траурным днем в связи с трагедией, произошедшей в минувшее воскресенье", - сообщили ТАСС в четверг в администрации.

Как сообщалось ранее, 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина. Как сообщили в СК РФ, убийство произошло из-за бытового конфликта.

Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан на месте сотрудниками полиции. Вечером этого же дня Центральный районный суд Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.