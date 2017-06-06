Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В поселке под Тверью, где произошло массовое убийство, объявлен траур

Общество
6 июня, 15:30 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 6, июня. /ТАСС

В поселке городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Редкинского городского поселения объявила траурным днем 7 июня в поселке городского типа Редкино Тверской области, вблизи которого в минувшее воскресенье произошло убийство девяти человек.

"7 июня в поселке городского типа Редкино объявлен траурным днем в связи с трагедией, произошедшей в минувшее воскресенье", - сообщили ТАСС в четверг в администрации.

Как сообщалось ранее, 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина. Как сообщили в СК РФ, убийство произошло из-за бытового конфликта.

Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан на месте сотрудниками полиции. Вечером этого же дня Центральный районный суд Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Массовое убийство в Тверской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама