Собянин: большинство жителей хрущевок проголосовало за программу реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число проголосовавших по программе реновации жилищного фонда в Москве перевалило за экватор, при этом большинство жителей выступило в ее поддержку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме.

Голосование жителей по программе реновации проходит с 15 мая по 15 июня.

"В настоящее время в перечень домов, которые могут попасть в программу реновации, включено 4,5 тыс. домов. Голосование перевалило за свой экватор - сегодня 57% собственников квартир и нанимателей квартир проголосовали", - сказал мэр, добавив, что "такого уровня активности в Москве не было ни по одной проблеме, никогда".

"88% - это средний уровень поддержки программы при голосовании в этих домах. Это не означает, что все 100% домов согласны (на включение в программу), нет, мы видим, что около 10% пока не перевалило за две трети. Но 90% домов сегодня явно и однозначно говорит о том, что они за эту программу, что они верят в нее и надеются, что она будет реализована", - сказал Собянин.

Он отметил, что проект федерального закона, который сейчас рассматривает Госдума, учитывает все самые ключевые вопросы. "Он защищает права: гражданские, земельные, имущественные и, самое главное, право и возможность жителей вместо разваливающихся пятиэтажек получить новое жилье, которым будут пользоваться и они, и их дети, и внуки".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.