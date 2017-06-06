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Патриарх Кирилл: без духовного благополучия не будет материального достатка

Общество
6 июня, 15:50 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 6, июня. /ТАСС

На церкви лежит особая ответственность за россиян, подчеркнул предстоятель РПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Антон Новодережкин/ТАСС

КИРОВ, 6 июня. /ТАСС/. Материальное благополучие народа невозможно без силы духа, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе посещения Трифонова монастыря в Кирове.

"Никакого материального благополучия в масштабах жизни народа не может быть, если сам народ не будет силен духом, не будет устремлен в будущее, не будет способен трудиться, учиться, делать то, что требует христианская вера", - обратился он к прихожанам.

Предстоятель РПЦ напомнил, что на церкви лежит особая ответственность за россиян. "Нужно всегда сознавать ту огромную ответственность пред Богом, которую мы как пастыри несем за вверенный нам народ", - подчеркнул он.

Кирилл добавил, что Вятская земля "овеяна подвигами мира святых угодников, и дай Бог, чтобы каждое последующее поколение, отдавая дань должного тем, кто жил и созидал до нас, вносили свой вклад в духовное и материальное процветание нашего Отечества".

В рамках Первосвятительского визита патриарх также посетил Вятскую православную гимназию имени преподобного Трифона.

Ранее патриарх отслужил Божественную литургию и водосвятный молебен, а также возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области.

Трифонов мужской монастырь

В 1580 году Иван Грозный дал преподобному Трифону Вятскому грамоту на строительство обители. К началу XVII века были построены 14 келий для монахов, колокольня, хозяйственные постройки. В 1689 году на месте деревянного храма был воздвигнут каменный Успенский собор, куда были перенесены мощи преподобного Трифона.

В 1918 году монастырь был ликвидирован. На его территории разместились госпиталь, склад, партийная школа. В 1991 году весь ансамбль монастыря был передан Кировскому епархиальному управлению. После передачи монастыря Вятской епархии были проведены масштабные реставрационные работы.

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