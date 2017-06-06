Возле здания Госдумы, где обсуждают законопроект о реновации, усилена охрана

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Меры безопасности усилены возле здания Госдумы, где проходят парламентские слушания по законопроекту о реновации. Как передает корреспондент ТАСС, возле здания дежурят сотрудники полиции и спецназа ОМОН.

Территория перед главным входом в Госдуму оцеплена полицией со стороны метро "Охотный ряд", со стороны Георгиевского переулка дежурит ОМОН. Вокруг здания стоит несколько полицейских автобусов.

По данным СМИ, во время парламентских слушаний перед зданием собрались сторонники и противники реновации. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, к настоящему времени собравшиеся разошлись, задержанных нет.

В Госдуме проходят широкие парламентские слушания на тему "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда".

На слушания приглашены 450 человек, 300 из них - москвичи, чьи дома попадают в программу реновации. В слушаниях также принимают участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин.