В оргкомитет поступило около 100 тыс. заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре, получили около 100 тыс. заявок на участие в нем из более чем 150 стран. Об этом заявил журналистам программный директор ВФМС Сергей Першин.

Как сообщали организаторы, в фестивале примут участие 20 тыс. человек, в том числе 10 тыс. россиян и 10 тыс. иностранцев.

"Мы приближаемся к отметке в 100 тыс. заявок, если складывать заявки, поступившие из России и из-за рубежа", - сказал Першин на презентации народного музея фестиваля, которая проходит в Москве.

В пресс-службе мероприятия уточнили, что заявочная кампания для россиян была закрыта 15 мая, для иностранцев заявки будут приниматься 10 июня. "Кандидаты будут проходить отбор, и финальные списки участников будут сформированы к 1 августа", - сказал ТАСС пресс-секретарь ВФМС Антон Пашков.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится Международный парад-карнавал студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетит ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".