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Зюганов призвал уделить при реновации особое внимание ветеранам, инвалидам и многодетным

Общество
6 июня, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Лидер КПРФ также назвал "глупостью и ошибкой" заявления о том, что жилой фонд Москвы не нуждается в реновации

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал обратить особое внимание на интересы многодетных семей, ветеранов и инвалидов при реализации программы жилищного фонда Москвы.

"Особенно (нужно) учесть интересы многодетных семей, ветеранов, инвалидов", - заявил он, выступая от фракции на парламентских слушаниях по реновации. "Тем, кто прожил там (в хрущевках) по 40-50 лет, требуется особая помощь и внимание", - подчеркнул политик. 

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При этом он отметил, что если кто-то "считает, что (реновация) не нужна, - это глупость и ошибка". "Потому что дома, которые строили тогда, строили из большой нужды, но за 10 лет решили сложнейшую проблему, но они рассчитаны на 30-40 лет, а стоят уже 50", - пояснил Зюганов. Если хрущевки не трогать, продолжил он, "через 10 лет они все будут аварийными, и их придут сносить бульдозером". "И это будет совершенно вынужденное решение, потому что власть не позволит в них жить", - указал парламентарий.

В Госдуме 6 июня проходят широкие парламентские слушания по теме "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда". В слушаниях, которые ведет спикер нижней палаты Вячеслав Володин, принимают участие 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу реновации. На слушания также приехали зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин.

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