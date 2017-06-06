ЕСПЧ присудил €15 тыс. рейдеру Барсукову за плохое лечение в СИЗО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €15 тысяч предпринимателю Владимиру Барсукову /Кумарину/ за плохое медицинское лечение в период нахождения его под стражей в 2007-2012 годы. Об этом говорится в решении Страсбургского суда.

"Суд единогласно постановил, что в связи с отсутствием адекватной медицинской помощи во время содержания под стражей, имело место нарушение статьи 3 (Бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) и статьи 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в решении суда.

В ноябре 2009 года Куйбышевский районный суд Петербурга на выездном заседании в Москве установил вину Барсукова в организации рейдерских захватов ООО "Пушкинская" и магазина "Смольнинский" в Петербурге. Он был признан виновным в мошенничестве, а также легализации средств, приобретенных преступным путем и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей.

В марте 2012 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга вынес в отношении Барсукова второй приговор, признав его виновным в вымогательстве у владельцев торгового комплекса "Елизаровский". С учетом предыдущего приговора ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.