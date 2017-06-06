Володин предложил при реновации увязать включение домов в нее с процентом их износа

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что критерии очередности включения домов в программу реновации жилого фонда Москвы должны быть увязаны со степенью их износа.

"Было бы правильно, и мы эту тему будем обсуждать после слушаний и до принятия (законопроекта) во втором чтении, изучать вопросы критериев очередности реализации этого законопроекта с процентом износа этих домов", - предложил он.

"Потому что те вопросы, которые задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и сроки реализации этого проекта по годам должны быть увязаны", - пояснил он. По его мнению, если выйти к такому решению, будет найден консенсус в обществе по программе реновации.

В связи с этим Володин предложил принять рекомендации парламентских слушаний и предложить руководителям думских комитетов учесть озвученные при обсуждении замечания. "Чтобы в приоритетном порядке реализация проекта была привязана именно к проценту износа и чтобы очередность формировалась именно исходя из того, что есть дома, которые требуют как можно более быстрого расселения и находятся в предаварийном состоянии", - объяснил он.

"И данные рекомендации мы доведем до Сергея Семеновича (Собянина), чтобы эта позиция была известна мэрии Москвы", - добавил Володин.

Он уверен, что "это будет справедливо и ожидаемо теми, кто действительно находится в сложном положении". "Они будут быстрее охвачены этим проектом, - пояснил глава палаты. - А там, где жилье еще достаточно надежное, а этот проект рассчитан на 15 лет, его можно отнести уже на завершение проекта реализации".