Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в мае

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов России в мае 2017 по версии аналитического агентства "Медиалогия". Это следует из материалов агентства.

"Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал последствия урагана в Москве и выразил соболезнования семьям погибших. Помимо этого, в соцсетях обсуждалось, что Собянин распорядился выделить из бюджета первую часть суммы на снос пятиэтажек. Также активно продолжали обсуждать в соцмедиа реновацию", - пояснили в Мелиалогии".

Всего мэр столицы упоминался более 211 тыс. раз в мае в социальных медиа.

Второе место в рейтинге занял президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, его упоминали более 104 тыс. раз. Пользователи сетей обсуждали заявление Кадырова о готовности сотрудничать с федеральными органами правопорядка и правозащитниками в вопросе проверок возможных преследований геев на территории республики.

"Также интерес у пользователей соцсетей вызвало заявление Кадырова о планах по строительству гигантского дельфинария в Грозном. Помимо этого, обсуждалась декларация о доходах семьи главы Чечни", - пояснили в агентстве.

Третье место в рейтинге цитируемости занял глава Приморского края Владимир Миклушевский, он упоминался почти 58 тыс. раз. Основные связанные с ним темы, курсировавшие по социальным медиа в мае были: требования наказать участников первомайской демонстрации во Владивостоке за оскорбительные плакаты и высказывания главы региона на XXI международной туристской выставке Pacific International Tourism Expo.

"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов по упоминаемости в социальных медиа на основании 900 тыс. сообщений в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах. Основной показатель, по которому анализировались данные - индекс цитируемости.