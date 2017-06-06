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Участники слушаний в Думе поддержали поправки ко второму чтению законопроекта о реновации

Общество
6 июня, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принят ряд решений, которые позволяют выйти на принятие законопроекта в пятницу, 9 июня, во втором чтении

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Участники широких парламентских слушаний по программе реновации жилого фонда Москвы поддержали представленные им поправки ко второму чтению резонансного законопроекта.

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Слушания в Госдуме по программе реновации. Видеотрансляция

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил у присутствующих на слушаниях жителей столицы, поддерживают ли они озвученные поправки ко второму чтению инициативы и нет ли у них к ним замечаний. В ответ на это прозвучали одобряющие возгласы и аплодисменты.

"Мы с вами выходим на принятие тех поправок, которые были вам презентованы, их озвучивали, у вас по ним замечаний нет. Поддерживаем? Поддерживаем", - сказал Володин.

В связи с этим он заключил, что принят ряд решений, которые позволяют выйти на принятие законопроекта о реновации в пятницу, 9 июня, во втором чтении.

"И мы будем принимать его во втором чтении с учетом поправок, которые мы сегодня довели до вашего сведения", - подчеркнул он.

"Мы ищем решения, потому что это гигантский проект, который затрагивает большое количество граждан. Здесь не должно быть ошибок, и права граждан должны быть защищены", - указал глава палаты.

Слушания в Госдуме, посвященные обсуждению поправок ко второму чтению законопроекта о реновации столичного жилого фонда, продолжались более четырех часов. В них приняли участие 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу реновации. На слушания также приехали зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин.

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