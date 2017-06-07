Итоги опроса об актуальных настроениях российской молодежи. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского опроса, который войдет в федеральный доклад о положении молодежи в России.
О ценностных ориентирах и общественно-политических настроениях современной российской молодежи, проявившихся по результатам исследования, расскажут, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Игорь Михеев, проректор Государственного университета управления (ГУУ) Сергей Чуев, доцент кафедры социологии и психологии управления ГУУ Светлана Гришаева и доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Александра Тимохович.
Доклад о положении молодежи ежегодно представляют правительству России Минобрнауки и Росмолодежь. В 2017 году объектом изучения выбрана актуальная тема ценностей молодого поколения. Оператор подготовки доклада Государственный университет управления провел в мае всероссийский опрос среди россиян в возрасте от 16 до 24 лет.