Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Арктические регионы РФ поддерживают инициативу введения государственного заказа в техникумах и вузах страны на профессии и рабочие кадры, которые необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Крайнем Севере. В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что планируется разработать федеральную целевую программу (ФЦП) по подготовке кадров для работы за полярным кругом, вопрос о будущей "утечке" рабочих в Арктику поднимут и на заседании профильной комиссии, которое состоится 14 июня в поселке Сабетта на Ямале.

Условия перераспределения трудовых ресурсов из крупных городов страны на Север предлагается также прописать в законопроекте "О развитии Арктической зоны Российской Федерации". Какие специалисты являются востребованными на Крайнем Севере и на каких условиях возможно проведение "массового переселения" — в материале ТАСС.

Рабочие кадры для Арктики

В середине мая глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин впервые презентовал разработанную в регионе программу "Рабочие кадры для Арктики".

Предлагается создать систему опережающей подготовки специалистов для реализации инвестпроектов на Крайнем Севере, в том числе за счет введения госзаказа на профессии. По предварительным расчетам, только экономике ЯНАО ежегодно дополнительно необходимо около 8 тыс. рабочих и специалистов.

Это должны быть профессионалы с компетенциями для работы в суровых природно-климатических условиях и с новыми материалами.

"Конечно, мы будем максимально использовать собственные ресурсы региона. Но уровень безработицы на Ямале составляет 0,8% — это более 2,6 тыс. человек, хотя вакансий уже сейчас почти в 5 раз больше, около 10 тыс. Поэтому будем, как и сейчас, привлекать вахтовых рабочих", — сказал Кобылкин.

Глава региона приводит наглядный пример, что только на реализации одного арктического проекта "Ямал СПГ" задействовано около 30 тыс. вахтовых работников 650 предприятий из 55 субъектов РФ. "Одно рабочее место в Арктике формирует до 14 рабочих мест в стране. Я понимаю, что это очень сложно — перераспределить трудовые ресурсы из крупных городов страны на Север, но считаю, что неизбежно это произойдет. Сможем мы это сделать на системной основе или нет, зависит от нас", — добавил губернатор ЯНАО.

Предлагается ввести государственный заказ на рабочие кадры в техникумах и вузах страны, чтобы выпускники с Большой земли приезжали за полярный круг на заработки.

"Активной молодежи сейчас много, эти ребята хотят хорошо зарабатывать, создавать семью и ее обеспечивать. На какой площадке лучше всего им реализоваться? Конечно, в Арктике, поэтому мы хотим на государственном уровне регулировать вопрос трудоустройства молодежи", — пояснил Кобылкин.

Идею поддержали коллеги из Мурманской области, Ненецкого округа и Архангельска.

"В Мурманской области численность трудовых ресурсов составляет более 500 тыс. человек. В то же время ряд предприятий и организаций испытывают дефицит кадров, поскольку среди незанятого населения нет нужных специалистов, либо их знания, уровень образования и опыт не соответствуют требованиям работодателей", — сказал ТАСС начальник Управления государственной службы занятости населения по Мурманской области Константин Бережной.

По словам губернатора Кобылкина, ответственность работодателей перед работниками и вопрос кадрового обеспечения необходимо прописать в федеральном законопроекте "О развитии Арктической зоны Российской Федерации", который был внесен в правительство в ноябре прошлого года.

"Инвесторы — это акционерные общества, поэтому если для них будет дешевле привлекать иностранную рабочую силу, то они будут это делать. А наши ребята будут сидеть без работы? Эти процессы должно регулировать государство", — сказал он.

Топ профессий в Арктике

Уже сейчас арктические регионы РФ составляют собственные рейтинги профессий, в которых есть срочная необходимость. В Мурманской области потребность наиболее велика в строительстве, на предприятиях по добыче полезных ископаемых, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании, торговле.

"Из рабочих профессий наиболее востребованы бетонщики, каменщики, монтажники, плиточники, слесари разной специализации, электрогазосварщики, специалисты по работе с электрооборудованием", — отметил Бережной.

"В рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" предусматривается строительство объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, создание глубоководных морских терминалов по перевалке угля, нефтяных грузов и контейнеров. На период строительства необходимо более 2 тыс. человек", — уточнил он.

В Якутии кадры в основном задействованы на алмазном производстве предприятии "Алмазы Анабара" (дочерняя компания АЛРОСА).

"В период добычи вахтовым методом компания привлекает около 3 тыс. человек, в другое время на предприятии трудится около 1,7 тыс.", — сказал ТАСС министр промышленности и геологии республики Андрей Панов. По данным департамента занятости населения республики, потребность в кадрах в промышленности составляет около 7 тыс. человек, из них собственными якутскими кадрами покрывается только 10%.

"В ближайшей перспективе начнут реализовываться крупные инфраструктурные проекты на Ямале, связанные с разработкой континентального шельфа, развитием Северного морского пути, портовой инфраструктурой. Уже с 2018 года необходимо большое количество молодых ребят именно рабочих профессий, высококвалифицированных рабочих", — сказал Кобылкин.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в регионе будут востребованы специалисты в геодезии и лесохимической промышленности, в области биотехнологий и арктической медицины.

"Также высокий рост кадровых потребностей предполагается в транспортной и добывающей отраслях экономики при условии развития судоходства по Северному морскому пути, строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" и глубоководного района морского порта в Архангельске. Разработка месторождений свинцово-цинковых руд на Новой Земле, геологоразведка и добыча алмазов и новых месторождений твердых ископаемых на арктических территориях обусловят необходимость в профильных интеллектуальных кадрах. Непосредственно наука и природоохранная сфера станут весомыми заказчиками "арктических" кадров", — сказал глава региона.

В Ненецком автономном округе разрабатывают экономически обоснованный прогноз потребности в кадрах на ближайшие 15 лет, который станет основой для формирования госзадания по подготовке специалистов.

"Ко мне на личный прием буквально на этой неделе приходил молодой человек, который получил в Ненецком профессиональном училище профессию "мастер сухого строительства". На вопрос, что умеет делать, ответил: стелить линолеум, работу по профессии найти не смог, работает разнорабочим в магазине. И таких сигналов к тому, что необходимость перемен в системе назрела, немало", — сказал глава региона Игорь Кошин.

Опыт арктических регионов

Арктические территории сейчас создают программы по переподготовке кадров и привлечению молодежи, но сугубо на региональном уровне. Например, в Архангельской области уже действует региональный заказ на подготовку квалифицированных рабочих, так называемый целевой набор. На 2018 год техникумы и колледжи Поморья готовы принять более 6,5 тыс. человек и обучать их за счет средств бюджета субъекта.

"Что касается конкретики, то вырос набор студентов по прикладной геологии и нефтегазовому делу, сестринскому делу, педагогике, технологии кораблестроения и водного транспорта", — отметил заместитель министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Также в Поморье запущен проект, направленный на поддержку талантливых студентов, готовых работать в родном краю. Учреждена Ломоносовская стипендия для лучших первокурсников, в 2017 году впервые ее получили 19 человек.

Заказ на подготовку кадров должны формировать работодатели — крупные инвесторы.

При этом работодатель может предоставлять для обучения свои производственные площадки, принять участие в создании ресурсных образовательных центров или взять на себя затраты на подготовку нужных специалистов. В Архангельской области есть такие успешные примеры, но этот опыт необходимо распространять и дальше Игорь Орлов губернатор Архангельской области

"При этом работодатель может предоставлять для обучения свои производственные площадки, принять участие в создании ресурсных образовательных центров или взять на себя затраты на подготовку нужных специалистов. В Архангельской области есть такие успешные примеры, но этот опыт необходимо распространять и дальше", — уточнил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

С 2014 года в Мурманской области разрабатывают долгосрочный прогноз потребностей в кадрах для экономики и социальной сферы. "Эти данные используются региональным Министерством образования при приеме в образовательные организации среднего профессионального образования", — отметил Бережной.

Первая практика создания корпоративного ресурсного учебного центра в феврале этого года внедрена при поддержке "Газпром нефти" на базе Муравленковского многопрофильного колледжа на Ямале.

"Ядром проекта является уникальный многофункциональный тренажер отечественного производства, который в формате 2D и 3D демонстрирует процессы добычи нефти, ликвидации аварийных ситуаций. В центре обучаются студенты колледжа и сотрудники предприятия, такие центры являются прообразом будущей системы подготовки кадров", — сказали в правительстве региона.

Новые поселки или вахта

Автор инициативы губернатор ЯНАО считает, что новые кадры будут работать в Арктике вахтовым методом.

"Существующие города и поселки в Арктике мы сохраняем, потому что там уже не одно поколение живет, а вот новые населенные пункты, например Сабетта, где в будущем будет железнодорожный узел, международный порт и аэропорт, будут только вахтовыми поселками. После завершения строительства в Сабетте будут находиться около 1,5 тысячи вахтовиков. Ни в коем случае нельзя создавать в Арктике инфраструктуру, это дорого, а также в этой зоне нельзя жить детям", — считает он.

"Кадры необходимы под реализацию определенных инвестпроектов — это до 5 лет. Смысла постоянно держать их на территории Арктики, делать коренными жителями нет. Люди приехали, заработали денег — и пусть обратно уезжают на Большую землю", — уточнил Кобылкин.

В Якутии стараются максимально привлекать местные трудовые кадры.

"Приоритетом является трудоустройство местных жителей, люди проходят переобучение, повышение квалификации. Стимулируется внутренняя трудовая мобильность граждан, чтобы снизить уровень безработицы на селе, который достигает 15%. В связи с этим необходимо реформировать систему подготовки рабочих кадров в республике, улучшать техническую оснащенность учебных заведений", — сказал ТАСС руководитель департамента занятости населения республики Степан Москвитин.

По словам губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, систему профессионального техобразования в регионе будут модернизировать с учетом запросов недропользователей.

"Мы пересматриваем полностью систему нашего профтехобразования, чтобы готовить специалистов под недропользователей, это наш конек. Потребность в рабочих кадрах, к примеру в нефтяной отрасли, достаточно высока, но обеспечить ее силами местных жителей нет возможности", — сказал Кошин.

Он пояснил, что подавляющее большинство занятых в сфере недропользования специалистов в округе являются приезжими из других регионов. Их необходимо менять на жителей НАО.

"Не только временные, которые на строительстве объектов присутствуют в тундре, но и те, которые постоянно живут: операторы, супервайзеры, понятно, что они вахтами работают и заменяются, но это статичная рабочая сила. Из 8 тыс. занятых — жители округа только 500 человек", — сказал собеседник агентства.