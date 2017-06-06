В Думе создается рабочая группа для подготовки текста клятвы при приеме в гражданство РФ

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке текста клятвы или присяги для приема в гражданство РФ создается в Госдуме. Об этом ТАСС сообщил глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Создается рабочая группа, в которую будут входить представители разных фракций. Возглавит ее (лидер фракции "Единой России") Владимир Васильев, туда войдет также ваш покорный слуга. Мы будем готовить клятву или присягу (для приема в гражданство РФ) лаконичную, но понятную и четкую", - сообщил он.
По словам Крашенинникова, из текста присяги "должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, будет соблюдать Конституцию РФ, права и обязанности гражданина РФ". Глава комитета добавил, что "эта клятва будет внесена в закон о гражданстве РФ". "Как это сделать, мы сейчас обсуждаем. Не исключено, что это будет оформлено поправками ко второму чтению законопроекта об отмене решения о приеме в гражданства для осужденных за терроризм", - сообщил глава комитета.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".