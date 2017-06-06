Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружием

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Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружиемОбщество 6 июня, 20:50
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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Саудовский миллиардер Аднан Хашогги, считавшийся крупнейшим торговцем оружием в послевоенной истории, скончался в Лондоне в возрасте 81 года.
Об этом сообщило AFP со ссылкой на родных покойного бизнесмена. Бизнесмен, страдавший болезнью Паркинсона, ушел из жизни в окружении своих детей, говорится в заявлении его семьи.
Аднан Хашогги родился в 1935 году, его отец был личным врачом короля Саудовской Аравии Абдель Азиза. В 1960-80 годы Хашогги выступал посредником при заключении сделок по продаже оружия между США и Саудовской Аравией, получая комиссионные отчисления, суммы которых исчислялись десятками и сотнями миллионов долларов. К 1980-м годам состояние бизнесмена оценивалось в миллиарды долларов, и он считался одним из богатейших людей планеты.
Имя Хашогги фигурировало во многих финансовых скандалах. Он был одним из ключевых посредников по заключении сделок по поставке США оружия Ирану по время ирано-иракской войны в 1980-е годы, его также обвиняли в содействии отмыванию денег бывшим диктатором Филиппин Фердинандом Маркосом. В 1988 году Хашогги был арестован в Швейцарии и выдан США в связи с обвинениями в финансовых махинациях. В 1990 году Хашогги был оправдан американским судом.
Сестра Хашогги Самира была замужем за британским миллиардером египетского происхождения Мухаммедом Аль-Файедом, сын которого Доди в 1997 году погиб в Париже в автомобильной катастрофе вместе с бывшей женой британского наследного принца Чарльза Дианой.