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Минздрав: передача информации о беременных школьницах должна иметь веские основания

Общество
6 июня, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что информация о пациенте составляет врачебную тайну, которая охраняется действующим законодательством от передачи ее третьим лицам

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Информация о состоянии пациента, полученная врачом в результате осмотра, представляет врачебную тайну, которая может быть передана третьим лицам, в том числе правоохранительным органам, только при наличии веских оснований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Это разъяснение было сделано в связи с приказом Минздрава Саратовской области, которым на главных врачей возложена обязанность по информированию органов внутренних дел и регионального управления по охране материнства и детства о случаях поступления несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии беременности, а также в случае выявления нарушения целостности девственной плевы или заболеваний, передающихся половым путем.

"Информация о пациенте, полученная врачом во время осмотра, составляет врачебную тайну, которая охраняется действующим законодательством от передачи ее третьим лицам", - напомнили в пресс-службе Минздрава РФ.

Там также напомнили, что "перечень случаев, когда информация о состоянии здоровья пациента может быть передана без его согласия третьим лицам, строго ограничен законом". В частности, в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" говорится о том, что врач обязан информировать органы внутренних дел о случае, когда у врача "имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий".

"Предоставление врачом информации о пациенте без его согласия третьим лицам во всех иных, не предусмотренных законом случаях, является неправомерным", - уточнили в ведомстве.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой проверить законность приказа регионального Минздрава, который обязал главных врачей больниц сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних девушек.

В свою очередь уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сказала ТАСС, что приказ саратовского Министерства здравоохранения, обязывающий главврачей сообщать органам внутренних дел о беременности несовершеннолетних, совершения ими абортов и потери невинности девочками, не противоречит федеральному законодательству, согласно которому медики обязаны сохранять врачебную тайну.

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Кузнецова, Анна Юрьевна Скворцова, Вероника Игоревна
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