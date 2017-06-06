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Генсек ООН: нехватка водных ресурсов в мире становится все более острой

Общество
6 июня, 23:32 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Антониу Гутерриш рассказал, что потребность в питьевой воде возрастет к середине века примерно на 40%

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ООН, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Истощение водных ресурсов в мире приведет к тому, что к 2050 году четверть населения мира будет ощущать хроническую или временную нехватку воды. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам трансграничных водотоков.

"В условиях, когда потребность в питьевой воде возрастет к середине века примерно на 40%, а также в условиях глобальных климатических изменений, оказывающих воздействие на все страны, вопрос о нехватке питьевой воды вызывает растущую озабоченность", - подчеркнул он, отметив при этом, что "вода, мир и безопасность неразрывно взаимосвязаны".

"Если не будет выработан эффективный механизм управления водными ресурсами, мы рискуем оказаться в ситуации, когда резко обострятся споры между отдельными общинами и даже между государствами", - предупредил он, напомнив при этом, что в мире насчитывается 270 речных бассейнов, которые используют в качестве источника пресной воды две или несколько стран, и эти речные бассейны обеспечивают питьевой водой 40% населения планеты.

Отметив необходимость международного сотрудничества в решении проблем, связанных с использованием водных ресурсов, генеральный секретарь ООН сообщил, что уже в ближайшее время намерен побывать в районе Аральского моря. "Там я буду обсуждать вопрос о том, как ООН поддерживает процесс посредничества в предотвращении и урегулировании местных трансграничных споров из-за водных ресурсов в Центральной Азии и других районах мира", - сообщил Антониу Гутерриш.

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