МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Выпускники российских школ 7 июня сдают ЕГЭ по физике и литературе. Результаты экзаменов станут известны не позднее 22 июня.

"Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тыс. человек - это четверть участников основного периода. ЕГЭ пройдет в более чем 2,9 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом", - сообщили в Рособрнадзоре.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. На ее выполнение отводится четыре часа. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Чтобы сдать экзамен, необходимо заработать минимум 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 53,5 тыс. человек, экзамен пройдет в 2,5 тыс. ППЭ. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий, которые надо выполнить за четыре часа. Установленный минимум для сдачи ЕГЭ по литературе - 32 балла.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники этого года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

29 мая прошел экзамен по географии и информатике, 31 мая - по базовой математике, 2 июня - по математике профильного уровня, 5 июня - по обществознанию. С ЕГЭ по географии, информатике и базовой математике за нарушения было удалено около 100 человек.