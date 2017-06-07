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"Ъ": Подмосковье не сможет принять мусор по программе реновации

Общество
7 июня, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Отвечая на вопрос, куда будет вывозиться строительный мусор в ходе реновации, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности заявил, что "в Московскую область точно некуда"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская область не сможет принять строительный мусор, образовавшийся при сносе пятиэтажек в ходе реализации программы реновации жилищного фонда Москвы, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Некуда. В Московскую область точно некуда", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос, куда будет вывозиться строительный мусор в ходе реновации.

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Он отметил, что мусорный полигон - непростое инженерное сооружение. "Помимо вырывания котлована там нужна специальная оболочка, чтобы не текло в грунт, не попадало в ручейки. Это специальная система вентиляции... Это все не так уж и просто", - пояснил Иванов.

"Но все Подмосковье у нас уже в легальных и нелегальных мусорных полигонах, именно поэтому, кстати, и было принято решение о строительстве современных заводов по термической обработке твердых бытовых отходов. Но на ваш вопрос, куда повезут строительные отходы по программе реновации, я сейчас ответить не могу. На это вообще должны отвечать авторы этой программы", - сказал спецпредставитель президента.

При этом он отметил, что часть мусора можно будет переработать. "Ведь в самых продвинутых в этом смысле странах до 70% всех отходов - и бытовых, и строительных - перерабатывается, а не закапывается. Эту проблему, я с вами полностью согласен, предстоит решать. Ответа на нее я не слышал", - сказал Иванов.

Реновация

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома.

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Программа рассчитана на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Список домов будет определен путем голосования владельцев. Сейчас в списке для голосования 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение законопроекта о реновации запланировано на 9 июня.

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