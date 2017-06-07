"Известия": депутат Госдумы предлагает сажать на шесть лет за издевательство над животными

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Шеин разработал поправки в статью ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", предусматривающие увеличение срока лишения свободы с 2 до 6 лет. Об этом автор законопроекта рассказал газете "Известия".

"Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести", - сказал депутат изданию.

"А вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений. Это означает, что никакого деятельного раскаяния и других подобных уверток здесь уже быть не может. А срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог - четыре года лишения свободы", - добавил он.

Действующая редакция ст. 245 УК РФ относит преступление к категории небольшой тяжести и предусматривает срок лишения свободы до двух лет.

В случае принятия поправок, шестилетний срок заключения будет предусмотрен за обнародование издевательств над животным в сети интернет, совершение преступления в составе группы или в присутствии малолетних детей.

По словам Шеина, представители силовых ведомств поддержали данную инициативу. В четверг, 8 июня, поправки будут обсуждаться на заседании Совета по правам человека при президенте, после чего будут внесены в Госдуму.