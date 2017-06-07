Синоптики предупредили о возможных наводнениях на курортах Таиланда

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БАНГКОК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Обильные осадки ожидаются в ближайшие дни в курортных провинциях Таиланда, что может привести к наводнениям. Такое предупреждение распространил метеорологический департамент королевства.
По прогнозу синоптиков, с 7 по 9 июня юго-запад Таиланда окажется во власти муссона. Предупреждение актуально для восьми провинций, включая Чонбури, на территории которой находится курортная Паттайя, а также для популярных у туристов регионов, таких как Пхукет, Краби, Трат и Пхангнга.
Непогода, как предупреждают метеорологи, будет сопровождаться сильным волнением в Андаманском море и в Сиамском заливе. Высота волн, как ожидается, достигнет двух-трех метров. Маломерным судам рекомендовано на данный период оставаться у берега.
Крупное наводнение, в результате которого погибли более 90 человек, наблюдалось на территории Таиланда в январе этого года. От разгула стихии тогда пострадали 1,8 млн человек, проживающих в южных провинциях страны. Из-за наводнения с перебоями работал аэропорт на острове Самуи, откуда из-за дождей несколько дней после новогодних каникул не могли вылететь сотни иностранных туристов, включая россиян.