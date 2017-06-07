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В США специалисты по развитию городов рекомендовали причислить интернет к базовым услугам

Общество
7 июня, 7:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Специалисты указали, что наличие подключения к всемирной сети является одним из ключевых факторов экономического роста и повышения уровня жизни

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Участники открывшейся в Нью-Йорке конференции специалистов по развитию городов рекомендовали включить широкополосное соединение с интернетом в число базовых коммунальных услуг. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации "Форум интеллектуального сообщества" (Intelligent Community Forum, ICF), которая проводит мероприятие.

Как следует из документа, участники конференции одобрили резолюцию с призывом к властям городов всего мира признать "широкополосное соединение с интернетом по доступной цене" одной из базовых коммунальных услуг, предоставляемых населению. Специалисты также указали, что наличие такого подключения к всемирной сети является одним из ключевых факторов экономического роста и повышения уровня жизни.

Конференция ICF открылась в Нью-Йорке во вторник. В ней принимают участие представители властей нескольких десятков городов, по большей части американских, а также предприниматели и эксперты в данной сфере. Россию представляет заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров. Планируется, что на форуме состоятся дискуссии по широкому кругу тем, касающихся планирования и обустройства городов, их экономического развития и инфраструктуры.

В последний день конференции - 8 июня - будет объявлен "самый умный город планеты" за этот год, отличившийся, в частности, в сфере развития информационных и других технологий. В текущем году на этот статус претендуют семь городов и административных единиц. Это Москва, города Цзяи и Таоюань на Тайване, канадский Эдмонтон, графство Грей в канадской провинции Онтарио, австралийские Ипсуич и Мельбурн.

Согласно информации, опубликованной на сайте ICF, организация объединяет представителей более чем трех десятков городов. Они по большей части находятся в США, Канаде и Австралии. В список также входят несколько городов в Швеции, Франции, Нидерландах, Финляндии, Эстонии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване. В числе кандидатов на вступление в организацию значится Москва, а также более сотни других городов.

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