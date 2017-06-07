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В аргентинской столице день рождения Пушкина отметили чтением стихов в Русском центре

Общество
7 июня, 8:50 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Открыли вечер победители аргентинского этапа международного конкурса "Почитаем Пушкина!". Омар Лобос и Федерико Ферро прочитали отрывки из "Руслана и Людмилы" и "Сказки о царе Салтане"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Вечер чтения стихов русских поэтов прошел во вторник в аргентинской столице в честь дня рождения Александра Пушкина (6 июня - прим. ТАСС). Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в южноамериканской республике.

Открыли вечер победители аргентинского этапа международного конкурса "Почитаем Пушкина!" - Омар Лобос и Федерико Ферро прочитали отрывки из "Руслана и Людмилы" и "Сказки о царе Салтане". Всего в акции приняли участие жители более чем 50 стран мира, в каждой из которых были определены лучшие чтецы.

Перед собравшимися также выступили аргентинцы, изучающие русский язык на курсах при Русском центре науки и культуры (РЦНК) в Буэнос-Айресе. Организаторы мероприятия дали возможность выступить даже тем, кто пришел учиться всего два месяца назад. И хотя некоторым из них русский язык пока дается не так легко, было видно, что они ответственно подошли к подготовке своих выступлений. В их исполнении прозвучали произведения Пушкина, а также стихотворения Сергея Есенина и Федора Тютчева.

Кроме того, в РЦНК прошло вручение официальных сертификатов об успешном прохождении тестирования по знанию русского языка как иностранного, которое было организовано представительством Россотрудничества совместно со специалистами из Санкт-Петербургского государственного университета в марте. Участие в нем приняли 38 человек, из них 34 сдали экзамен.

Как рассказала  ТАСС одна из обладательниц сертификата Исабела Мораита, желание выучить русский язык появилось у нее после поездки с семьей в Россию, когда ей было 15 лет. "Я была очарована Москвой, Санкт-Петербургом, и захотела учить русский язык. Но тогда я была еще достаточно маленькой. Когда я окончила университет и у меня появилось свободное время, я пошла на курсы и учу язык уже 10 лет", - отметила аргентинка, которая в этом году получила стипендию для учебы по специальности в России.

Студентка лингвистического факультета Карла де Натале в свою очередь сообщила, что интерес к русскому языку у нее появился еще в детстве. "Мне очень нравится грамматика русского языка, история страны. Еще я очень люблю русскую литературу, и я хотела читать ее в оригинале", - отметила она.

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