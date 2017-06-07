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Конференция парламентариев стран Баренцева региона открылась в Нарьян-Маре

Общество
7 июня, 9:04 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, июня. /ТАСС

Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова возглавит российскую делегацию

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Восьмая конференция парламентариев стран Баренцева региона "Работаем вместе во имя инновационного, "умного" и устойчивого Баренцева региона. Доверие, транспарентность, традиции" открылась в среду в Нарьян-Маре. В ней принимают участие депутаты стран-членов Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР), представители законодательных и исполнительных органов власти России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Подобные встречи с нашими коллегами из европейских стран полезны с точки зрения обмена мнениями. Мы обсуждаем то, что уже сделано, и то, в каком направлении будут предприниматься шаги в будущем. Это полезно с точки зрения планирования нашей деятельности. Именно для этих целей и создана эта политическая площадка, и именно в этом ее практическая польза", - рассказал ТАСС председатель Собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов.

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. В рамках конференции планируется обсуждение роли парламентов в расширении сотрудничества в регионе Баренцева моря, перспектив совершенствования транспортной инфраструктуры, особенностей защиты окружающей среды в условиях климатических изменений, сохранения культурных ценностей коренных народов и развития туризма.

Конференция проходит в столице Ненецкого автономного округа в рамках председательства России в Совете Баренцева/ Евро-Арктического региона с 2015 по 2017 год. Конференция парламентариев Баренцева региона проводится по инициативе Северного Совета совместно с членами СБЕР и является площадкой для обмена мнениями по вопросам укрепления демократических институтов и гармонизации национальных нормативно-правовых баз.

Баренц-регион (Баренцев/Евро-Арктический регион) - территории вокруг Баренцева моря, объединенные в международную общественную организацию 11 января 1993 года с целью развития международного сотрудничества. B регион входят 13 областей или соответствующих административных образований Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

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