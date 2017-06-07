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Заксобрание Петербурга вновь не включило в повестку вопрос о референдуме по Исаакию

Общество
7 июня, 10:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июня. /ТАСС

За включение в повестку заседания этого вопроса высказались лишь 10 из 50 депутатов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга не стало включать в повестку  заседания вопрос о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), который пытались внести "с голоса" представители "Яблока". За включение в повестку заседания этого вопроса высказались лишь 10 из 50 депутатов.

"Регламент позволяет нам вносить этот вопрос в повестку "с голоса", - сказал депутат Вишневский перед голосованием.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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