Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Украинский теплоход "Генерал Ватутин", который был продан новому владельцу и отправился в Россию, будет с 2018 года обслуживать российских туристов на речных круизах, сообщил "Вестник АТОР" (Ассоциации туроператоров).

"Теплоход встанет на внутренние речные маршруты уже в 2018 году. По словам гендиректора "Инфофлота" (оператор речных круизов, который будет продавать туры на теплоход - прим. ТАСС), до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, теплоход приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России компания будет через свою "дочку" (российское юридическое лицо). "На данный момент точно неизвестно, по каким именно маршрутам будет выполнять навигацию 2018 года "Генерал Ватутин". Известно лишь, что этот четырехпалубный лайнер, способный вместить до 280 пассажиров, займет на речном круизном рынке России сегмент "выше среднего", - отметили в АТОР.

Связаться с компанией ТАСС пока не удалось.

Ранее украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что этот лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене. Президент бывшего арендатора судна круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что судно было перепродано, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону.

В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что теплоход прошел пограничный контроль. В среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону. По данным круизной компании, "Генерал Ватутин" был построен в Германии, судну больше 30 лет.