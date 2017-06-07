Члены ОНК Москвы просят Кузнецову помочь организовать сдачу ЕГЭ для подростков в СИЗО

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы обратились к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой оказать содействие в организации сдачи итоговых экзаменов за 9 и 11 классы для подростков в столичном СИЗО.
"В ходе проверки СИЗО №6 УФСИН г. Москвы от администрации СИЗО была получена информация о том, что трое содержащихся в СИЗО несовершеннолетних лишены возможности сдать итоговые экзамены за 9 и 11 классы", - сообщили корреспонденту ТАСС члены ОНК.
По их словам, администрация СИЗО обращалась с соответствующей просьбой в образовательное учреждение, с которым у изолятора заключен договор, но ответа не получила, а время уходит. "В связи с этим мы обратились к детскому омбудсмену с просьбой решить эту проблему. Администрация СИЗО готова предоставить оборудованный учебный класс и гарантировать безопасность педагогам", - сообщили правозащитники.
Кроме того, соответствующее обращение направлено и министру образования РФ Ольге Васильевой.
Члены ОНК со ссылкой на представителей администрации СИЗО №6 указывают, что попытка организовать сдачу ЕГЭ в следственном изоляторе предпринимается впервые.