Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены ОНК Москвы просят Кузнецову помочь организовать сдачу ЕГЭ для подростков в СИЗО

Общество
7 июня, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

По словам представителей ОНК, попытка организовать сдачу экзамена в СИЗО предпринимается впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы обратились к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой оказать содействие в организации сдачи итоговых экзаменов за 9 и 11 классы для подростков в столичном СИЗО.

"В ходе проверки СИЗО №6 УФСИН г. Москвы от администрации СИЗО была получена информация о том, что трое содержащихся в СИЗО несовершеннолетних лишены возможности сдать итоговые экзамены за 9 и 11 классы", - сообщили корреспонденту ТАСС члены ОНК.

По их словам, администрация СИЗО обращалась с соответствующей просьбой в образовательное учреждение, с которым у изолятора заключен договор, но ответа не получила, а время уходит. "В связи с этим мы обратились к детскому омбудсмену с просьбой решить эту проблему. Администрация СИЗО готова предоставить оборудованный учебный класс и гарантировать безопасность педагогам", - сообщили правозащитники.

Кроме того, соответствующее обращение направлено и министру образования РФ Ольге Васильевой.

Члены ОНК со ссылкой на представителей администрации СИЗО №6 указывают, что попытка организовать сдачу ЕГЭ в следственном изоляторе предпринимается впервые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама