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Володин предложил принять поправку о включении дома в реновацию с учетом его износа

Общество
7 июня, 10:50 дата обновления: 7 июня, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы уверен, что если такую норму поддержат, будут сняты оставшиеся вопросы по реновации жилого фонда Москвы, ряд которых был озвучен накануне в ходе широких слушаний в парламенте

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил принять поправку, в соответствии с которой включение дома в программу реновации увязывается с уровнем его технического состояния и износа.

Второе чтение резонансной инициативы о сносе хрущевок в Москве пройдет в Госдуме в пятницу, 9 июня.

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"Есть предложение принять поправку, которую, надеюсь, вы обсудите за сегодняшний - завтрашний день до рассмотрения законопроекта во втором чтении, которая бы увязывала техническое состояние дома и участие в программе реновации, чтобы мы могли те дома, которые находятся в тяжелом состоянии с высоким техническим износом в программу ставить раньше, а те дома, которые имеют небольшой технический износ, можно будет ставить позже", - заявил он.

"Это справедливо, график (участия домов в программе) сформируют на системной основе. Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет", - пояснил спикер. Он уверен, что если такая норма будет поддержана, будут сняты оставшиеся вопросы по реновации жилого фонда Москвы, ряд которых был озвучен накануне в ходе широких парламентских слушаний в Госдуме.

Кроме этого, Володин сообщил, что ко второму чтению после парламентских слушаний поступила поправка, защищающая права предпринимателей, владеющих нежилыми помещениями в планируемых к сносу хрущевках. "У нас также появилась поправка, защищающая права владельцев небольших парикмахерских, кафе - то, что уже в собственности предпринимателей малого и среднего бизнеса", - сказал он.

"Эта поправка тоже подготовлена к принятию, и она четко регламентирует процесс выкупа этих помещений. Права предпринимателей защищены", - подчеркнул спикер.

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