ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Своими главными жизненными ценностями россияне называют здоровье, семейное благополучие и личную безопасность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Среди различных сторон жизни для россиян наиболее значимыми остаются здоровье (99 п.), отношения в семье (98 п.) и безопасность (96 п.) - за все годы измерений индекс важности соответствующих аспектов не опускался ниже 90 п.", - говорится в сообщении. По данным опроса, до крайне высоких отметок впервые выросла актуальность таких сфер, как социальная инфраструктура (с 83 п. в 2014 году до 93 п.) и состояние экологии в месте проживания (с 82 до 93 п. за тот же период).

"Карьерный рост, при этом, занял последнее место в сложившейся иерархии (-15 п. - падение с 14 п. в 2014 г.). Также менее значимо, чем в предыдущие годы, стало материальное благосостояние семьи (90 против 95-97 п.)", - отмечает ВЦИОМ. Все меньшую роль для россиян играет и социальный статус: с 2009 года этот показатель снизился почти в два раза (с 73 до 39 п.).

"Социальный статус и карьера в последнее время, особенно среди молодых россиян, становятся все менее привлекательными в ряду жизненных приоритетов. Это может говорить о том, что молодые люди не видят такие возможности вокруг себя и направляют свою энергию на самореализацию в других областях. Забота о здоровье, спорт, внимание к экологической проблематике и качеству социальной инфраструктуры - вот характеристики, которые, на ряду с приоритетами семьи и безопасности жизни, находятся сегодня в тренде роста либо стабильно популярны", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Индекс показывает, как россияне оценивают важность каждой стороны своей жизни, строится на основе вопроса "Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни?" и рассчитывается как разность между положительными и отрицательными ответами. Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов, чем выше его значение, тем более важна, по мнению россиян, эта сторона их жизни. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14-15 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.