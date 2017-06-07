Толстой: первое заседание рабочей группы по реновации состоится в течение дня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по доработке законопроекта о реновации, созданной накануне в ходе парламентских слушаний в Госдуме, пройдет уже 7 июня в нижней палате. Об этом сообщил на пленарном заседании руководитель группы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Накануне в ходе парламентских слушаний в Госдуме, на которых присутствовали москвичи, чьи дома участвуют в программе реновации, спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил о создании рабочей группы по доработке законопроекта о реновации с учетом озвученных мнений. Он отметил, что в группу войдут граждане, высказавшие на слушаниях свою позицию, в том числе выступившие с критикой программы, и представители всех думских фракций.

Как заявил Толстой, с теми, кто не согласен, "очень важно именно на площадке Госдумы поддерживать диалог". "Чтобы этот диалог был не митингового свойства, чтобы не на улице протекал, а чтобы можно было всем донести свою позицию", - сказал вице-спикер.

"Я приглашаю всех представителей фракции, всех тех, кто избирался от Москвы, сегодня в два часа дня принять участие в этой работе, - добавил он. - Я думаю, что она будет выстроена таким образом, что мы в течение всего действия программы будем модерировать открытый диалог власти и общества". Толстой также отметил, что, по его мнению, "сегодня это как раз то, что нужно не только Москве, но и всей России".