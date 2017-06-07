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Более половины молодых россиян заявили о готовности с оружием защищать страну

Общество
7 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Исследование было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более половины представителей российской молодежи заявили о том, что готовы защищать свою страну с оружием в руках. Об этом говорится в исследовании Государственного университета управления, представленном  на пресс-конференции в ТАСС.

Исследование было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России.

При ответе на вопрос "Что значит быть патриотом России" 57,5% опрошенных заявили, что патриотизм - это готовность "в случае необходимости защищать страну с оружием в руках", отмечается в исследовании.

В свою очередь, 79,1% молодежи заявил, что быть патриотом - значит "любить Родину". Еще 72,2% считают, что быть патриотом - это "испытывать гордость за великие достижения страны". По мнению 56,7%, патриотизм подразумевает "исполнение обязанностей гражданина и соблюдение законов государства". В то же время 17,3% молодых людей заявили, что не считают себя патриотами.

На вопрос о планах на будущее 36,1% молодых людей заявили, что после окончания обучения намерены жить и работать в родном городе, а 35,5% высказали намерение переехать в другой город России. "Каждый пятый хотел бы уехать и жить за границей по окончании обучения. Из них более 70% в качестве причины указали наличие больших возможностей в другой стране реализовать себя, 20% чувствуют себя ненужными в России", - отмечается в докладе. В исследовании также отмечается, что в случае непредвиденных потрясений страну готовы покинуть 21,5% опрошенных.

Исследование проходило весной 2017 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет.

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