Исследование: каждый третий молодой россиянин является противником секса до брака

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 32% представителей российской молодежи являются категорическими противниками сексуальных контактов до брака, а более двух третей крайне негативно относятся к гомосексуализму.

Об этом говорится в исследовании Государственного университета управления, представленном на пресс-конференции в ТАСС.

Исследование было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России.

На вопрос об отношении к "добрачным половым связям" 31,5% опрошенных ответили, что "категорически против", 19,6% признались, что "часто совершают" подобные действия. В свою очередь, 9,7% респондентов выбрали ответ "редко (только попробовал)", 17,5% опрошенных заявили, что "сами не совершали, но других не осуждают". 21,7% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

На вопрос об отношении к гомосексуализму 71,8% опрошенных заявили, что "категорически против подобных действий". В то же время 18,8% выбрали ответ "сам не делал, но других не осуждаю". Варианты "да, совершаю" и "редко (только попробовал)" выбрали 1,6% и 1,8%, соответственно. Вместе с тем 6,3% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Исследование проходило весной 2017 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет.