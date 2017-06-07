Исследование: каждый третий молодой россиянин является противником секса до брака

Китай заподозрили в угольной экспансии в развивающиеся страныСоциальная ответственность 7 июня, 12:46
НПФ "Благосостояние" может инвестировать свободные средства в ВСМ Москва-КазаньТранспорт 7 июня, 12:42
Оригинальные санитарные вагоны периода ВОВ представлены в музее военной техники на УралеНовости Урала 7 июня, 12:41
Первый случай гибели от клещевого энцефалита в 2017 году зафиксирован на УралеНовости Урала 7 июня, 12:30
История расширения НАТО. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 12:27
Более половины молодых россиян заявили о готовности с оружием защищать странуОбщество 7 июня, 12:22
Новые детсады в Новосибирске откроют 420 мест к концу годаСибирь 7 июня, 12:21
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в ИранеМеждународная панорама 7 июня, 12:16
МИД РФ: сирийские военные в районе Ат-Танфы не представляли угрозы для коалицииПолитика 7 июня, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 32% представителей российской молодежи являются категорическими противниками сексуальных контактов до брака, а более двух третей крайне негативно относятся к гомосексуализму.
Об этом говорится в исследовании Государственного университета управления, представленном на пресс-конференции в ТАСС.
Исследование было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России.
На вопрос об отношении к "добрачным половым связям" 31,5% опрошенных ответили, что "категорически против", 19,6% признались, что "часто совершают" подобные действия. В свою очередь, 9,7% респондентов выбрали ответ "редко (только попробовал)", 17,5% опрошенных заявили, что "сами не совершали, но других не осуждают". 21,7% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.
На вопрос об отношении к гомосексуализму 71,8% опрошенных заявили, что "категорически против подобных действий". В то же время 18,8% выбрали ответ "сам не делал, но других не осуждаю". Варианты "да, совершаю" и "редко (только попробовал)" выбрали 1,6% и 1,8%, соответственно. Вместе с тем 6,3% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.
Исследование проходило весной 2017 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет.