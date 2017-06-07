Передвижная выставка музея истории ГУЛАГа "Стена Скорби" открылась в Магадане

МАГАДАН, 7 июня. /ТАСС/. Выставка музея истории ГУЛАГа "Стена Скорби", посвященная созданию одноименного монумента жертвам политических репрессий, открылась в среду в Магаданском областном краеведческом музее, сообщила ТАСС заведующая экскурсионного отдела учреждения Наталья Фатина.

"На открытии выставки собрались более 70 человек. Перед собравшимися выступил председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, председатель областной Думы Сергей Абрамов. Все выступающие говорили, что память о жертвах репрессий надо увековечивать, что в постройке монумента принимают участие простые люди, и каждый из них вносит в общее дело посильную лепту", - сказала Фатина.

Магаданский областной краеведческий музей - это уже девятая остановка передвижной выставки "Стена скорби", начавшей свое путешествие по России в сентябре 2016 года. За это время с ее экспонатами смогли ознакомиться жители Екатеринбурга, Нальчика, Черкесска, Ставрополя, Магаса, Владикавказа, Грозного и Иркутска.

Общая площадь подготовленной Государственным музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти экспозиции составляет 100 кв. м. Она знакомит аудиторию с деталями реализации одного из масштабных проектов по увековечиванию памяти о жертвах политических репрессий - общенационального монумента "Стена скорби". В рамках экспозиции будут представлены макет мемориала в виде бронзовой стены, состоящей из взлетающих фигур с просветами в форме человеческих силуэтов (символ тех, кто выжил в репрессиях), фотографии будущего комплекса, три других проекта монумента, вышедших в финал конкурса, а также показаны видеоинтервью проекта "Мой ГУЛАГ". Экспозиция будет открыта для посещения с 8 июня по 7 июля 2017 года.

Возведение монумента "Стена скорби" ведется в соответствии с указом президента РФ. Мемориал по проекту скульптора Георгия Франгуляна планируется открыть в октябре 2017 года в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Работа скульптора стала победителем конкурса проектов, на котором было представлено 336 работ. Общая сметная стоимость монумента - 460 млн рублей, из них 300 млн уже выделены правительством Москвы, еще 160 млн планируется собрать с помощью народных пожертвований.

Сохраненная память

По мнению доцента департамента социальных и психологических наук ШГН ДВФУ Кирилла Колесниченко, сохранение исторической памяти всегда имеет большое значение, тем более что самих жертв политических репрессий становится с каждым годом все меньше, а в сознании молодых поколений эти события являются лишь общим историческим фоном, мало известным и не выделяющимся среди других событий.

"Необходимо продолжать работу по формированию электронных баз данных, содержащих информацию о репрессиях, включая новые документы, воспоминания репрессированных граждан, фотографии. Очень важно создавать новые масштабные проекты, как, например, открытие мемориальных музейных комплексов, чтобы посетители могли в реальности увидеть быт и условия труда заключенных. Сегодня в различных регионах страны еще сохранилось достаточное количество объектов, когда-то входивших в структуру ГУЛАГа, - лагерные пункты, заброшенные стройки, промышленные объекты. Необходимо соответствующее освещение этой темы в искусстве - здесь речь идет о создании качественных кино и телевизионных проектов, появлении новой художественной литературы", - сказал Колесниченко.

Он отметил, что одна из основных проблем в восприятии того периода - это гипертрофированное внимание к одним аспектам и игнорирование многих других. "Период 1930-х-50-х гг. был очень сложным временем, о многих вещах мы судим с позиции сегодняшнего дня, зачастую наше мнение основано на ошибках, мифах без комплексного понимания того сложного времени", - добавил ученый.

По его словам, точная цифра репрессированных жителей Дальнего Востока на сегодняшний день не установлена, можно назвать лишь приблизительные данные. В работе "Большой террор в Приморском крае в 1937-1938 гг." говорится, что за период 1920-х-50-х гг. в качестве подследственных местных органов госбезопасности прошли около 400 тыс. человек, но следует учитывать, что далеко не все подследственные из этого числа могут быть отнесены к жертвам политических репрессий.

Дальневосточные лагеря

По данным исследователей на 1 октября 1938 года, в лагерях на Дальнем Востоке содержались около 488 тыс. человек, но в это количество входят все категории заключенных, а не только жертвы политических репрессий. "Заключенные на Дальнем Востоке выполняли огромное количество самых разнообразных работ - строительство железных и шоссейных дорог, зданий и сооружений, добычу и переработку рыбы, строительство оборонительных сооружений и аэродромов, добычу угля, руды, заготовку леса, сельскохозяйственное производство, пошив и ремонт одежды, производство мебели и др.", - сказал Колесниченко.

Он отметил, что в конце 1938 года на территории Хабаровского края функционировало пять самостоятельных лагерных управлений, подчинявшихся разным управлениям НКВД: Дальневосточный ИТЛ или Дальлаг, имевший семь отделений, в том числе Сахалинское и Камчатское, Райчихинский и Новотамбовский лагеря, лагерь управления шоссейного и дорожного строительства, Железнодорожное строительное управление НКВД. Численность Дальлага составляла около 65 тыс. заключенных, осужденных в основном за бытовые преступления, а также 2600 заключенных, осужденных за контрреволюционную деятельность.

По данным ученого, необходимость постройки второй линии Транссибирской железнодорожной магистрали (БАМ) привела к формированию крупнейшего в регионе Управления железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД на Дальнем Востоке, в состав которого входило семь лагерей, располагавшихся от Тайшета до Приморья. Численность заключенных в лагерях управления составляла весной 1939 года около 255 тыс. человек.

"В Приморье в 1939 году функционировали Владивостокский лагерь (около 37 тыс. человек в 1941 году), Приморский лагерь железнодорожного строительного управления НКВД на Дальнем Востоке, отделения Управления шоссейного и дорожного строительства. Владивостокский лагерь, включавший три колонии, пересыльный пункт, специализировался на добыче рыбы, при этом закрепленные за ним рыбные промыслы располагались от Владивостока и Находки до побережья Татарского пролива. Кроме того, в составе лагеря было три совхоза, судоремонтные мастерские и т. д. Лагерь также осуществлял строительство дорог, заготовку леса, постройку оборонительных сооружений", - уточнил Колесниченко.

Наибольшее количество заключенных в Приморье, по его словам, было сконцентрировано во Владивостоке, городах Артем и Уссурийск (в 1935-1957 носил название Ворошилов), в районе бухты Находка, в районе станции Иман (ныне г. Дальнереченск). Во Владивостоке также функционировал пересыльный лагерь "Севвостоклага", обеспечивавшего трест "Дальстрой" (освоение Северных районов Дальнего Востока) рабочей силой.